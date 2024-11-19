俳優で歌手としても活動する香取慎吾（４７）が２７日に配信リリースする２年７か月ぶりのアルバム「ＣｉｒｃｕｓＦｕｎｋ」に、歌手の中森明菜（５９）とコラボした「ＴＡＴＴＯＯ（ｆｅａｔ．中森明菜）」が収録されることが１８日、分かった。同曲は２０日に先行配信シングルとしてリリースする。１９８８年に中森の２１枚目のシングルとしてリリースされた「ＴＡＴＴＯＯ」は低音のドラムが印象的な力強い楽曲。リリース