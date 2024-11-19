NY株式18日（NY時間13:06）（日本時間03:06） ダウ平均43456.29（+11.30+0.03%） ナスダック18808.48（+128.36+0.67%） CME日経平均先物38445（大証終比：+185+0.48%） 欧州株式18日終値 英FT100 8109.32（+45.71+0.57%） 独DAX 19189.19（-21.62-0.11%） 仏CAC40 7278.23（+8.60+0.12%） 米国債利回り 2年債 4.301（-0.002） 10年債 4.426（-0.014） 30年債 4.607（-