【ロサンゼルス＝帯津智昭】２０２５年の米国野球殿堂入り候補者が１８日（日本時間１９日）に発表され、マリナーズなどで活躍し、日米通算４３６７安打のイチロー氏ら新たに１４人が名を連ねた。殿堂入りすれば日本人初となる。来年１月２１日に発表される。メジャーで１０年以上プレーした選手が現役引退後５年で候補者の資格を得ることができる。殿堂入りには全米野球記者協会に１０年以上在籍する記者の投票で７５％以上の