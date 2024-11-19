韓国の5人組男性グループ、TOMORROW X TOGETHERが、大みそかの「第75回NHK紅白歌合戦」への初出場が内定したことが18日、分かった。今年のワールドツアーでは、K−POPアーティストとして史上最速となる日本4大ドームツアーを完走。8月放送の特番「MUSIC EXPO」など、NHKの音楽番組にも複数出演してきた。19年3月、韓国でのデビューアルバムが世界44の国・地域の「iTunes TOPチャート」で1位を獲得し、いきなり世界を席巻した。同年