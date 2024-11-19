NY株式18日（NY時間12:05）（日本時間02:05） ダウ平均43430.02（-14.97-0.03%） ナスダック18811.29（+131.17+0.69%） CME日経平均先物38405（大証終比：+145+0.38%） 欧州株式18日GMT17:05 英FT100 8109.32（+45.71+0.57%） 独DAX 19189.19（-21.62-0.11%） 仏CAC40 7278.23（+8.60+0.12%） 米国債利回り 2年債 4.301（-0.002） 10年債 4.438（-0.002） 30年債 4.62