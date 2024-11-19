きょうの為替市場は様子見の雰囲気が広がる中、ポンドドルは買い戻しが出ており、１．２６６０ドル付近で推移している。欧州はトランプ関税の影響を警戒しているが、一部からは英国はトランプ関税計画の影響を受けにくいことから、ポンドが上昇する可能性があるとの見方が出ている。 ポンドはここ数週間下落しているが、トランプ氏の貿易関税計画の焦点が英国になる可能性は低く、来年には再び上昇する可能性があると指摘し