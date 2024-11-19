メジャー史上５位の通算６９６本塁打、ＭＶＰには３度輝いたレジェンド、アレックス・ロドリゲス氏（４９）が１８日、東京都内の米国大使館を訪問。大学生ら約１００人を前に講演会を行い、ドジャース・大谷翔平選手（３０）の魅力を語った。Ａ・ロッド氏は新たな歴史の先駆者へ敬意のまなざしを向けた。「ベーブ・ルースがＭＬＢを、モハメド・アリはボクシングの、トム・ブレイディはフットボールの歴史を変えました。そして