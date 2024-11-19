お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組、『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜13:00～15:30）11月18日の放送は、ちくまプリマー新書から発売中の『ひっくり返す人類学――生きづらさの「そもそも」を問う』を著した、立教大学教授で文化人類学者の奥野克巳氏が出演。本の内容や研究活動について伺った。 大竹「奥野さんの風貌