ペルー高官「チャンカイ港はペルーの経済成長を大いに促進」14日、チャンカイ港で走行する電動スマートコンテナ運搬車。（リマ＝新華社記者/李夢馨）【新華社リマ11月18日】ペルーのマウラテ労働・雇用促進相は15日、新華社の取材に応じ、チャンカイ港の開港はペルーにとって「異なる時代」の幕開けを意味すると表明した。マウラテ氏は、チャンカイ港はペルーと中国の「一帯一路」共同建設の重要プロジェクトで、ペルーの経済