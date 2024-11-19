【ニューヨーク共同】週明け18日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は小幅続落し、午前10時現在は前週末比102.69ドル安の4万3342.30ドルを付けた。売りがやや先行したが、米半導体大手エヌビディアの決算発表を20日に控えて様子見ムードもあった。