【「キングダム 完全版」17巻】 11月19日 発売 価格：2,475円 【「キングダム 完全版」18巻】 11月19日 発売 価格：2,475円 「キングダム 完全版」17巻 集英社は、マンガ「キングダム 完全版」の17巻と18巻を11月19日に発売する。価格はそれぞれ2,475円。 本書は2023年11月に「キング