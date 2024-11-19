19日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比30円安の3万8230円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値3万8220.85円に対しては9.15円高。出来高は4373枚となっている。 TOPIX先物期近は2697.5ポイントと前日比3.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は5.74ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物