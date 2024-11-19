◆11月19日生まれの著名人◆松崎しげる（49年＝歌手）松任谷正隆（51年＝作曲家）安藤優子（58年＝キャスター）紫吹淳（68年＝女優）浜谷健司（77年＝ハマカーン）大澤亜季子（87年＝フリーアナウンサー）松本慈子（99年＝SKE48）