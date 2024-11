ChannelTubeは登録したYouTubeチャンネルを定期的にチェックして動画を自動でダウンロードしてくれるオープンソースのツールです。保存したコンテンツをストリーミング再生できるJellyfinと連携することも可能とのことなので、実際にJellyfinと連携させて使ってみました。GitHub - TheWicklowWolf/ChannelTube: Download Video or Audio from YouTube channels on a schedule via yt-dlp.https://github.com/TheWicklowWolf/Channe