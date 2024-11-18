各国の長期金利（NY時間09:13）（日本時間23:13）（%） 米2年債 4.295（-0.008） 米10年債4.447（+0.008） 米30年債4.639（+0.022） ドイツ2.389（+0.033） 英国4.478（+0.007） カナダ3.287（+0.009） 豪州4.602（-0.035） 日本1.069（+0.003） ※米債以外は10年物