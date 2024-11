【映像】衝撃の飛距離!大谷翔平、驚愕の超特大ホームラン『FOX Sports: MLB』が、公式Xアカウント上でMLB飛距離ランキングを更新。ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が放ったホームランの“驚異の飛距離”を証明する動画が大きな反響を呼んでいる。同アカウントは「We miss baseball, so here are the 9 furthest home runs hit in 2024!」と、ホームランシーンを集めた動画を公開。MLB両リーグで放たれたスラッガーたちの“超