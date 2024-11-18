【ソウル聯合ニュース】北朝鮮が韓国との関係を「敵対的な２国間関係」と規定したことや、３大悪法と呼ばれる「反動思想文化排撃法」「青年教養保障法」「平壌文化語保護法」に関連した内容が、年末の国連総会で扱われる北朝鮮の人権侵害を非難する決議案に盛り込まれる見通しだ。国連総会第３委員会（人権）が１８日までにウェブサイトで決議案の草案を公開した。同委員会は決議案に関して、「北朝鮮が２０２４年１月に韓国との