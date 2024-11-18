11月25日放送の「しゃべくり007」はやす子！長州力！山口県人会が登場！2024年世界で行くべき場所52ヶ所に日本で唯一選ばれた山口の激推しスポットを紹介！さらにチュートリアルの地元・京都と魅力度対決！？