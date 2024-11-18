aespaのKARINAが、デビュー4周年を祝福した。昨日（17日）、KARINAは自身の公式Instagramに「4歳おめでとう、aespaたち」という書き込みと共に複数の写真と映像を掲載した。写真と映像の中でaespaのメンバーたちは、かわいいポーズを取ってカメラを見たり、aespaだけのバイブスをお互いに見せて抱腹絶倒している。これを見たファンたちは「デビュー4周年おめでとう」「私たちの青春aespa、永遠に」「もう4年目だなんて」「この楽し