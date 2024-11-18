完売必至！11/20～クリスマスケーキの予約スタート！ ©︎ 2024 Peanuts Worldwide LLCPEAUTS Cafe 名古屋 東京や大阪など、全国各地に7店舗展開する『PEANUTS Cafe』。名古屋には、『RAYARD Hisaya-odori Park』の中にあり、スヌーピーファンを中心に人気を集めています。 そんな、スヌーピー好きにはたまらない『PEANUTS Cafe』から、クリスマスケーキ