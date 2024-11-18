卓球女子シングルスのミキハウス・大藤（おおどう）沙月が１８日、ＷＴＴファイナルズ（２０〜２４日、福岡）の開幕を前に、大阪・八尾市内の同社施設で練習を公開した。今年に入ってから国際大会で勝利を積み重ね、４月時点で１２５位だった世界ランキングを、約半年で８位にまで上昇させた新星。「去年までは、ファイナルっていう存在も知らなくて。今年から優勝、優勝ってしていく中で（出場が）目の前に見えてきて、すごく