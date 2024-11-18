ゲラン(GUERLAIN)の最高峰を超えたスキンケアシリーズ「オーキデ アンぺリアル ブラック」から、2024年冬の新作クリーム「オーキデ アンペリアル ブラック ザ クリーム」が、2024年11月1日(金)より登場。“最高峰を超える”スキンケア「オーキデ アンぺリアル ブラック」ゲラン「オーキデ アンぺリアル ブラック」は、“ゲラン最高峰”のスキンケア「オーキデ アンペリアル」の上を行く“最高峰を超えた”エイジングケアシリーズ。