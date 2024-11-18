前西武で台湾・台鋼ホークスの呉念庭内野手（３１）が１８日、自身のインスタグラムを更新。現在、国際大会「プレミア１２」で渡台中の源田壮亮内野手（３１）、古賀悠斗捕手（２４）、隅田知一郎投手（２４）の元チームメート３人と台北で食事をし旧交を温めたことを報告した。呉はストーリーズで昨年まで西武で共にプレーしていた３人との写真をアップし変わらぬ友情をアピールした。呉は昨季限りで８年間所属した西武を退