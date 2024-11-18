子どもたちが自由な発想で遊べる場をつくろうと、静岡県沼津市の有志たちが「プレイパーク」と呼ばれる遊び場を企画しました。公園のような遊具がないプレイパークは自ら遊びを生み出す空間です。 【写真を見る】「自由にのびのび遊んでいいところ」子どもたちの"冒険遊び場" 北欧発祥『プレイパーク』を有志の手で=静岡・沼津市 自分で工具を使う子どもたち。好奇心のまま自由に遊びます。週末、沼津市で開か