アイドルグループ・ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳが１８日、日本武道館で、９月から全国５都市を巡った秋ツアー「ＤＩＳＣＯＯＯＯＯＴＨＥＱＵＥ」の最終公演を開催した。約２カ月間の集大成となる公演。開幕から全力パフォーマンスでぶち上げた中、スペシャルゲストとしてダンス＆ボーカルグループ・ＴＲＦのＤＪＫＯＯが観客席に駆けつけたことが知らされると、７５００人の観客がさらに熱狂した。ＤＪＫＯＯは今ツアーのた