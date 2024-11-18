失職して出直し選挙に臨んだ斎藤元彦前兵庫県知事。再選を果たしました。急速に支持を伸ばした背景には、何があったのでしょうか？【CGでみる】兵庫県知事選 出口調査 年齢別では知事選 一体何が起きていた？斎藤前知事 再選のワケ良原安美キャスター：17日に投開票が行われた兵庫県知事選挙。投票率は55.65％と前回を大きく上回り、開票の結果、斎藤元彦 前知事が111万3911票を獲得し、2位の稲村和美 前尼崎