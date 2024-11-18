■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3436) ＳＵＭＣＯ 東証プライム (215A) タイミー 東証グロース (2586) フルッタ 東証グロース (2788) アップル 東証スタンダード (4919) ミルボン 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4519) 中外薬 東証プライム (4678) 秀英 東証ス