岐阜県本巣市の養鶏場で11月18日、鳥インフルエンザが確認されました。県によりますと18日午前10時ごろ、本巣市内の養鶏場から「10羽ほどが固まって死んでいて、周りのニワトリも元気がない」と通報があり、簡易検査で鳥インフルエンザの陽性反応が確認されました。現在、遺伝子検査で感染力などが強い「高病原性」かどうかを調べていて、高病原性だった場合、この養鶏場のニワトリおよそ1万5000羽が殺処分されます。また