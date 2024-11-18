中国西蔵・薩迦の風力発電所が送電開始超高標高地域で世界最大超高標高地域で世界最大の風力発電容量を持つ中核薩迦30万キロワット風力・太陽光発蓄電一体化プロジェクト。（シガツェ＝新華社配信）【新華社ラサ11月18日】中国原子力発電大手、中国核工業集団傘下の中核匯能西蔵が西蔵自治区日喀則（シガツェ）市薩迦（サキャ）県で投資、建設した中核薩迦30万キロワット風力・太陽光発蓄電一体化プロジェクトが14日、全容量で