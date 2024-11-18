タレントの上地雄輔が１８日に、自身のＳＮＳを更新。ＮＨＫ大河ドラマ「光る君へ」（日曜・午後８時）の共演者とゴルフをプレーしたことを報告した。インスタグラムを更新し「ｎｉｃｅｓｈｏｔ＃光る君へＣＵＰ＃公家ＣＵＰ＃平安ＣＵＰ＃呪詛ＣＵＰ＃バンカーにハマり過ぎＣＵＰ＃凄い楽しかったっぷ」とつづり、主演を務める女優・吉高由里子、俳優・三浦翔平、お笑いコンビ「はんにゃ」の金田哲とのショットを披露。「ゆ