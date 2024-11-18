キャセイパシフィック航空は、香港経由世界各地行きを対象としたオンライン限定セールを11月22日まで開催している。香港・台北を除く全都市行きの全クラスを利用す流人対象で、ファーストクラスとビジネスクラスが10％、プレミアムエコノミークラスとエコノミークラスが10,000円割引となる。最大で41％が割引となり、バンコク行きのエコノミークラスでは往復総額53,750円からとなる。出発期間は2025年3月31日まで。先着900名限定。