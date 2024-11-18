「女子ボクシング・ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ世界女子アトム級王座統一戦」（２３日、ハイデルベルク）ＷＢＣ世界女子アトム級王者のティナ・ルプレヒト（ドイツ）と統一戦を行うＷＢＡ・ＷＢＯ王者の松田恵里（ＴＥＡＭ１０ＣＯＵＮＴ）が１８日、羽田空港からドイツに向けて出発した。松田は「日本でやれることは全てやりました。あとは無事到着して、寒いので体調に気をつけて、試合を迎えるのみです！私らしさ全開のボク