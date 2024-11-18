¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¡Ê£³£±¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö£±¿Í»¿ÈÝ¡×´ë²è¤Ç¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡Ê£²£¸¡Ë¤Î?¹ÈÇòÆâÄê?¤ËÊü¸À¤·¤¿¡£³Ú¶Ê¡Ö¤Ï¤¤¤è¤í¤³¤ó¤Ç¡×¤¬£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè£·£µ²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ìÆâÄê¤·¤¿¤³¤È¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë°ìÉôÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¿ûÅÄ¾­Úö¤Î¼ÂÄï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Âç¡¹Åª¤Ê¸«½Ð¤·¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¶¯Ä´¤µ¤ì¡¢¥Í¥Ã