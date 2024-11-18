内部告発文書問題で告発内容の真偽や経緯を調べる兵庫県議会の調査特別委員会（百条委員会）は18日に会合を開き、次回25日に、知事選で再選を決めた斎藤元彦氏ら4人の証人尋問を行う方針を決めた。斎藤氏ら2人の尋問は公開で行われ、公益通報者保護や、昨年11月にあったプロ野球優勝パレードでの寄付金集めに関する疑惑、パワハラなどについて調べる。10月24、25日の証人尋問の映像は11月22日に公開する。当時から知事選への影