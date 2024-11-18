井端監督、チャレンジ要求も覆らず野球日本代表「侍ジャパン」は18日、「ラグザス presents 第3回 WBSC プレミア12」グループBでドミニカ共和国と対戦。3回に栗原陵矢内野手（ソフトバンク）が逆転のホームを踏んだがその直前に紅林弘太郎内野手（オリックス）が三塁で走塁死。栗原の生還が認められなかった。1-2で迎えた3回。2死満塁で佐藤都志也捕手（ロッテ）が左前に安打を放った。同点に追いつき、二走・栗原もホームベー