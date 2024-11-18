中日交流プログラム報告交流会、東京で開催13日、報告交流会で記念撮影する出席者。（東京＝新華社記者/陳沢安）【新華社東京11月18日】東京都でこのほど、在日中国大使館や中国駐東京観光代表処などが主催する中日交流プログラム「百人の日本の大学生が中国を見る」の報告交流会が開催された。中国の呉江浩（ご・こうこう）駐日大使、在日本中国大使館の施泳（し・えい）公使、中央大学元学長の酒井正三郎氏、訪問団の学生代表
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