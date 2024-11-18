中国福建省の官洋村、国連ベストツーリズムビレッジに官洋村の風景。（資料写真、南靖＝新華社配信）【新華社福州11月18日】コロンビア北部カルタヘナで15日、国連世界観光機関（UNTourism）の第122回執行理事会会議が開かれ、2024年の「ベスト・ツーリズム・ビレッジ」が発表された。中国からは福建省の官洋村など7カ村が選ばれた。官洋村は漳州市南靖県にある。円形や方形の土壁で囲まれた伝統集合住宅「土楼」で有