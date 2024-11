モデルの未来リナさん(25)が、自身のインスタグラムのストーリーズで、肺炎を患っていたことを明かしました。【写真を見る】【未来リナ】14日以上も不調が続いた要因「アレルギーによる肺炎」「身体の限界を感じて怖かった」心境を告白未来リナさんは「Reminder for you and me」と題し、「日本に帰国して5回目の通院。どの検査も異常なしなのに微熱は下がらないし、日替わりで色々な症状が続いてまともな生活もできずでした」と