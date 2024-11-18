記者会見する自民党の田畑裕明衆院議員。不適切な党員登録が約100人分あったと明らかにした＝18日午後、富山市自民党の田畑裕明衆院議員（富山1区）は18日、富山市で記者会見し、自らの事務所が関係した自民党員の登録で、不適切な登録が約100人分あったと明らかにした。詳しい内容は調査中とした上で自身の関与を否定した。田畑氏を巡っては支援者が勤める企業の従業員名簿を基に、無断で党員登録していたなどと一部で報道され