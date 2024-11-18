りそなグループB2鹿児島レブナイズは、この土日、奈良に連勝。再び西地区首位に立ちました。 アウェーでバンビシャス奈良との連戦に臨んだ鹿児島レブナイズ。16日の第1戦、出場12人全員が得点を挙げ、78対56で勝利しました。 17日の第2戦。レブナイズは速い攻撃で得点に繋げます。第2クォーターには、素早いドリブルから藤本。ここから連続12得点で、リードを広げたレブナイズ。後半に入っても勢