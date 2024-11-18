西武は18日、ドラフト6位で指名した＝エナジックスポーツ高校・龍山暖（たつやま・はるき）捕手（18）と沖縄県内で入団交渉を行い、契約金2000万円、年俸600万円（金額は推定）で仮契約を結んだと発表した。同校からは初のドラフト指名で創部3年目のチームを今夏の沖縄大会で準優勝へと導いた扇の要。高校生No・1捕手の呼び声高い箱山遥人（健大高崎）にも劣らない守備力と強肩が魅力。二塁送球は140キロに迫り、ベース手前で