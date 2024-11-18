港の出入り口から夕日が差し込み、水面が輝く「光の航路」＝18日夕、福岡県大牟田市の三池港世界遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産の一つ、三池港（福岡県大牟田市）で、港の出入り口から夕日が差し込み、水面に映った輝きが真っすぐ伸びる「光の航路」が現れる季節を迎えた。11月と1月にそれぞれ1週間程度だけ、日没の方角が港の出入り口と重なるために起きる現象。市は職員の発案で「光の航路」と銘打ち、地元のPRに努