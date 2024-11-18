自民党員を無断で登録し、党費に企業献金を充てていたとする一部報道を受け、田畑裕明議員（51）は不適切な党員登録が100人前後あったことを明らかにしました。自民党の田畑議員は、後援会が集めた企業献金を無断で登録していた党員の党費に充てていたとする一部報道を受けて会見を開きました。田畑議員は去年末の時点で、自身の事務所が直接管理する自民党員727人のうち、不適切な党員登録が少なくとも100人前後あったこと