サンキューマートは、2024年11月15日から24日まで、全国の店舗で「サンキューマート大感謝祭」を開催しています（公式オンラインショップを除く）。ヘアアイロンは半額2024年のブラックフライデーでは「サンキューマート大感謝祭」を開催。通常429円以上で販売している商品のうち対象の5商品を、10日間限定価格の429円で販売しています。今回は、セール対象アイテムから注目の3商品をご紹介。・ギフトボックス風加湿器韓国インテリ