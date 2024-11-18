（台北中央社）国連が定めた「世界道路交通犠牲者の日」に当たる17日、台北市内では交通事故で命を失った人たちを追悼する集会が開かれた。主催者は、悲劇の再発を防ぐためにも、交通問題を重視するよう各界に呼びかけた。歩行者の事故死ゼロを目指す市民団体などが開催した。失われた貴い命を悼むとともに、政府に対し、政策を具体的に改革し、事故死ゼロの目標を達成するよう求めた。この日午前、同市中正区内の交差点で路線バス