11月18日に、株主優待制度について新設や拡充、変更、廃止を発表した銘柄を取り上げた。 ■新設―――――――――――――――― 日本ホテル＆レジデンシャル投資法人 [東証Ｒ]決算月【11、5月】11/18発表 毎年11月末と5月末時点の株主を対象に、利用対象施設の宿泊1泊につき上限1000円まで宿泊料金に充当できるアパホテル宿