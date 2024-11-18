種子島沖の馬毛島で進んでいる自衛隊の基地工事の差し止めを求め訴訟を起こしている住民と弁護団が馬毛島に上陸し、工事の状況を視察しました。作業関係者以外で馬毛島に上陸したのは初めてです。馬毛島に渡ったのは、自衛隊の基地工事の差し止めを求め、国を相手に訴訟を起こしている、西之表市の住民と弁護団計6人です。馬毛島ではアメリカ軍が訓練するための滑走路の工事や港の係留施設の建設などが2023年1月から進められ