橋本環奈主演のNHK連続テレビ小説『おむすび』（総合・月曜〜土曜8時ほか）第37回が11月19日（火）に放送される。【写真】11月19日放送、第37回場面カット【2点】11月18日（月）放送の第36回では……結（橋本環奈）が福岡・糸島を旅立つ日が来る。駅で陽太（菅生新樹）に見送られる結は、家族だと思ってると言うが、陽太は複雑な気持ちで翔也（佐野勇斗）が泣かすようなことしたら神戸であろうが飛んでいくと言って送り出す。一方