橋本環奈主演のNHK連続テレビ小説『おむすび』（総合・月曜〜土曜8時ほか）第37回が11月19日（火）に放送される。【写真】11月19日放送、第37回場面カット【2点】11月18日（月）放送の第36回では……結（橋本環奈）が福岡・糸島を旅立つ日が来る。駅で陽太（菅生新樹）に見送られる結は、家族だと思ってると言うが、陽太は複雑な気持ちで翔也（佐野勇斗）が泣かすようなことしたら神戸であろうが飛んでいくと言って送り出す。一方
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. GoogleのAI 質問者に「死んで」
- 2. 生放送で食レポ 芸人2人に猛批判
- 3. 場の空気凍らせた近藤真彦の発言
- 4. 「ランピースキン病」国内初確認
- 5. 元彦氏再選の決定打? 動画が話題
- 6. 「大戦犯」相生市長の言動に批判
- 7. ホラン「Nスタ」OPで衝撃の発言
- 8. 「おねだり疑惑」に斎藤氏が本音
- 9. 松本と浜田 小沢の復帰を最優先?
- 10. 中学生死亡 看護師らを告訴へ
- 1. 「ランピースキン病」国内初確認
- 2. 元彦氏再選の決定打? 動画が話題
- 3. 「おねだり疑惑」に斎藤氏が本音
- 4. 中学生死亡 看護師らを告訴へ
- 5. 六本木「危険な写真撮影」が横行
- 6. 埼玉栄で車横転「過去にも運転」
- 7. 千葉の店で20人超が乱闘 1人死亡
- 8. 習氏の「威圧感」石破首相漏らす
- 9. 死刑囚を名前で呼んではいけぬ訳
- 10. 奈良市の霊園に遺体 事件か
- 1. 母を施設に…半年後知る「惨状」
- 2. 元彦氏の告発問題 県議が辞職
- 3. 相生市長炎上の裏で火消し? 異変
- 4. 池上氏 石破首相の握手姿に苦言
- 5. 自民党「裏金議員」に新たな疑惑
- 6. 斎藤氏再選で27歳市長に注目の訳
- 7. 有名社長 立花孝志氏支援を表明
- 8. 斎藤氏の民意得た発言に疑問の声
- 9. 稲村氏陣営 選挙中にアカ2度凍結
- 10. あり得ない 斎藤氏の怪文書対応
- 1. エジプト男性 飛行機使わず来日
- 2. 中国裏切り「ミャンマー終わり」
- 3. 中国で殺傷事件「遺書」拡散
- 4. 韓国で学生がデモ 被害額約5億?
- 5. マスク氏の「民事介入」が波紋
- 6. チ・チャンウク主演 待望の新作
- 7. ウは「新たな緊張段階に入った」
- 8. ヘアカラー後に髪が…恐怖の瞬間
- 9. 中国人を「侮辱」交通公社が謝罪
- 10. 韓モデル 薬物使用巡り衝撃告白
- 1. トヨタ 異例の謝罪文をXに投稿
- 2. パチンコ「負ける」察知する瞬間
- 3. 冷食は手抜き 論破が大反響の訳
- 4. 少子化なのに不登校増 異常事態
- 5. 実は逮捕例も チートの落とし穴
- 6. 低所得世帯へ給付検討「不公平」
- 7. 老後生活送る父 半年で「激変」
- 8. 年金未納続くと届く「怖い封筒」
- 9. ワンピース視聴率高いと不景気?
- 10. 年収300万でクレカ審査落ち 疑問
- 1. GoogleのAI 質問者に「死んで」
- 2. ヴィトンの犬小屋 約1000万円
- 3. iPhone純正イヤホン変換機 終売?
- 4. カラバリ豊富 優秀なAnker充電器
- 5. 迷ったら死にますので絶対に列を離れな…
- 6. エプソン「カラリオ」2016年モデル発表…
- 7. 東芝、約17時間の長時間駆動と急速充電…
- 8. 万博開催へ「大阪メトロ」が進化、新駅
- 9. 性的なコンテンツが多く投稿されるSNS
- 10. 【西田宗千佳のRandomTracking】Google…
- 1. 由伸の「新恋人」に知人ヒヤヒヤ
- 2. 菅野&小笠原「MLB最弱球団」へ?
- 3. 落合氏 アマプラのギャラ200万か
- 4. プレミア12 侍JがB組全勝突破
- 5. 会見 森保監督が目を潤ませ回想
- 6. 大谷愛用「Mキャップ」の真相
- 7. DeNA戦力外 大田泰示が引退会見
- 8. 侍J 森下が猛打賞「日本一に」
- 9. 米スカウト「MLB行ける」侍26歳
- 10. 香川真司への2位評価に韓国反発
- 1. 生放送で食レポ 芸人2人に猛批判
- 2. 場の空気凍らせた近藤真彦の発言
- 3. 「大戦犯」相生市長の言動に批判
- 4. ホラン「Nスタ」OPで衝撃の発言
- 5. 松本と浜田 小沢の復帰を最優先?
- 6. 松本と噂も…島袋寛子の熱愛遍歴
- 7. ひろゆき氏 絶対受けぬ仕事告白
- 8. 知事選巡り元芸人が「重い発言」
- 9. 電撃イメチェン 平野紫耀に反響
- 10. コットン・きょんの本名に驚く声
- 1. 娘のケーキを「破壊」義母に呆れ
- 2. 結婚相談所 男性から非常識提案
- 3. ミッフィー 冬のもこもこバッグ
- 4. スタバ 新フラペはストロベリー
- 5. 許せない…最低な元カレに復讐
- 6. 妻の入院中に…夫が浮気する理由
- 7. 飲み物が冷めない 550円の便利品
- 8. 定年祝いに旅行券渡すも…修羅場
- 9. 「神様が反対」毒親のせいで破局
- 10. 嫉妬渦巻く 小5娘の驚愕LINE事情