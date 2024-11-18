中国・武夷山市で茶審査員大会決勝15日、「武夷山杯」全国茶審査員技能大会の決勝に臨む出場者。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）【新華社武夷山11月18日】中国福建省武夷山市で14〜16日、第4回「武夷山杯」全国茶審査員技能大会の決勝が行われた。全国職業技能大会の一環で、16省（自治区・直轄市）から87人の精鋭が集結。修練の成果を披露した。中国・武夷山市で茶審査員大会決勝15日、「武夷山杯」全国茶審査員技能大会の決勝に