任期満了に伴う南魚沼市長選挙が11月17日に告示され、現職と新人の2人が立候補しました。4年前の前回選挙と同じ構図の選挙戦となります。立候補したのはいずれも無所属で届け出順に3期目を目指す現職の林茂男氏と、新人で元南魚沼市議会議員の黒岩揺光氏です。林氏は「課題だった財政はふるさと納税の寄付金増額で健全化に向かい、今後はまちづくりに取り組んでいきたい」と訴えました。〈無所属・現林茂男候補〉「道の駅に取り